«Выступал за прекращения огня». Льва Шлосберга не стали заключать в СИЗО

Суд в Пскове отправил под домашний арест заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга** по уголовному делу о дискредитации российской армии. Следствие посчитало, что политик опубликовал в «Одноклассниках» ролик своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым**, тем самым дискредитировав ВС РФ. В видео, как сообщили в партии, «политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня». Руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» назвал дело «абсурдным» и заявил, что оно должно быть закрыто.

Псковский суд отправил заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) под домашний арест до 8 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале псковского отделения партии.

Ранее пресс-служба «Яблока» рассказала, что против Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом), в которых «политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» .

Речь идет о дебатах «Похабный мир или справедливая война?», в которых Шлосберг участвовал 10 января. В ходе них он назвал украинский конфликт «самой кровоточащей и самой ужасной» катастрофой и заявил, что если в ближайшее время не будет найдена формула политического компромисса, то нас ждет новая мировая война. Он также отметил, что, по его мнению, то, что происходит сейчас с Украиной, — это ее уничтожение.

«Украина, ее вооруженные силы, украинское общество защищает государственную независимость Украины. <...> Совершенно определенным образом очевидно, что украинское общество и политическое руководство в феврале 2022 года приняло решение защищать и свою территорию, и свой суверенитет, и свою культурно-политическую принадлежность. Это длится уже почти 3 года», — отметил политик.

При этом зампред «Яблока» призвал к миру. Он подчеркнул, что надо «прекратить убивать людей», а также достигнуть прекращения огня без предварительных условий и перейти к политическому диалогу, в ходе которого будут обсуждаться вопросы территорий, репараций, обмена пленными и погибшими и воинских преступлений.

Обыски и задержание

10 июня в квартире Шлосберга в Пскове прошли обыски, о них писали RT и РЕН ТВ. Также оперативные мероприятия правоохранители провели в квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга и офисе псковского «Яблока», изъяв всю технику, рассказали в партии.

«По версии следствия, 12 января Лев Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» путем размещения видеозаписи в Одноклассниках. Речь о ролике с дебатами между Львом Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь», — сообщили в «Яблоке».

В партии также отметили: политик настаивает на том, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу. Шлосберг возражал против задержания и заявил, что для него нет никаких оснований, так как состав преступления отсутствует. Несмотря на этого, 10 июня зампред «Яблока» был отправлен в изолятор временного содержания.

Хотят отомстить за работу

Уголовное дело против Шлосберга прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов, назвав разбирательство «абсурдным» и заявив, что оно должно быть закрыто.

«Все, кто знает Льва Шлосберга, понимают всю абсурдность возбужденного уголовного дела. Как и вся партия «Яблоко», он выступает за мир, за соглашение о прекращении огня — это то, о чем говорят сейчас ведущие мировые политики, что является предметом переговоров. Абсурдность дела видна хотя бы на фоне сегодняшнего заявления Владимира Мединского. На дебатах, вменяемых в вину Шлосбергу, он призывал к миру. «Мы хотим мира» — это ровно то, что заявил сегодня Мединский в интервью The Wall Street Journal», — отметил Круглов.

Мединский заявил, что Россия хочет мира Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира, но если Киев и дальше будет... 11 июня 09:39

Он также добавил, что таким образом псковские власти хотят отомстить Шлосбергу за «успешную оппозиционную работу».

«У них не получилось нейтрализовать его с помощью дела о невыполнении обязанностей иноагента — возбудили новое», — подчеркнул руководитель франции.

Другие дела

Шлосберга неоднократно штрафовали по статье о дискредитации армии. В 2022 году его дважды привлекали к административной ответственности: за репост видео с экс-редактором «Первого канала» Мариной Овсянниковой, которая вышла в эфир с плакатом против проведения спецоперации, а также за прямой эфир на его YouTube-канале «ГражданинЪ TV». По той же статье оштрафовали его супругу Жанну Шлосберг — за публикацию фотографии в вышиванке, украинском национальном венке и с плакатом, содержащим антивоенный лозунг.

Еще раз политика привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ 27 июня 2024-го. Как выяснил «Ъ», зампреда «Яблока» оштрафовали на 30 тыс. руб. за публикацию в Telegram-канале от 17 марта 2022 года. Согласно УК РФ, уголовная ответственность за дискредитацию армии наступает, если гражданин привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.

Пугачева выпустила две песни о войне. Теперь ее требуют проверить на дискредитацию армии Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуи войны»... 02 апреля 18:31

Осенью 2024 года в отношении Шлосберга также возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Следствие посчитало, что политик «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах», публиковал информацию, не указывая свой статус. Свою вину Шлосберг не признал.

«Я пунктуально выполняю все предусмотренные этим репрессивным законом ограничения. Это видят все, кто читает мои паблики, смотрит мои программы. Это общеизвестный факт», — заявил зампред «Яблока».

В марте СУ СКР по Псковской области закончил расследование, и дело передали в суд.