В Сириусе три человека умерли, отравившись домашним алкоголем

На территории поселка Сириус в Краснодарском крае три человека скончались в результате отравления домашним алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она рассказала о задержании двух местных жительниц, которые продавали алкогольную продукцию на Казачьем рынке.
«После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались», — сообщила Волк, добавив, что жертв может быть больше.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Все спиртные напитки, которые продавались на рынке, изъяли и отдали на экспертизу.
По его данным, люди на рынке отравились самодельной чачей. Утверждалось, что всего в результате потребления напитка пострадали восемь человек.
Ранее сообщалось, что в Петербурге несколько человек отравились после перекуса на теплоходе.