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В Сириусе три человека умерли, отравившись домашним алкоголем

МВД: в Сириусе три человека умерли из-за отравления домашним алкоголем
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

На территории поселка Сириус в Краснодарском крае три человека скончались в результате отравления домашним алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала о задержании двух местных жительниц, которые продавали алкогольную продукцию на Казачьем рынке.

«После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались», — сообщила Волк, добавив, что жертв может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Все спиртные напитки, которые продавались на рынке, изъяли и отдали на экспертизу.

По его данным, люди на рынке отравились самодельной чачей. Утверждалось, что всего в результате потребления напитка пострадали восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге несколько человек отравились после перекуса на теплоходе.

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