В Кировской области школьница гуляла по заброшке и застряла в луже мазута

В Оричевском районе Кировской области помощь спасателей потребовалась 11-летней школьнице, застрявшей в мазуте на дне оврага. Об этом сообщает областное управление МЧС,

Школьницу одна гуляла по заброшенному зданию в поселке Левинцы. Она спустилась в овраг и застряла в луже мазута, выбраться из ловушки ребенок самостоятельно не смог. Девочка не растерялась и обратилась в экстренные службы.

На помощь выдвинулось отделение 44-й пожарно-спасательной части, поиск осложняла большая площадь территории заброшки, заросшая высокой травой. Школьница услышала сирену пожарного автомобиля и сориентировала спасателей, которые помогли ей выбраться. Медицинская помощь несовершеннолетней не потребовалась.

До этого в Уфе спасатели //www.gazeta.ru/social/news/2025/07/06/26208164.shtml сняли с дерева котенка и его 13-летнюю хозяйку. Школьница полезла на дерево за своим котенком, не сумевшим самостоятельно спуститься на землю. Оказавшись на высоте 8 метров, она испугалась и попала в точно такое же положение. Очевидецей инцидента стала соседка, которая обратилась за помощью в экстренные службы. Подросток и животное дождались спасателей, сидя на ветвях. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения они спустили девочку и ее питомца вниз. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее в Липецке спасли школьников, застрявших на крыше двухэтажного дома.