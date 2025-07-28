На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле школьница упала в котлован, гуляя по заброшке

В Ярославле школьница получила тяжелые травмы, упав с заброшенного здания
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней на территории заброшенного здания, девочка упала в котлован со строительным мусором. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 25 июля. Подростки гуляли по заброшенному зданию на улице Сосновая. 12-летняя школьница шла по парапету на первом этаже, оступилась и упала в котлован, заваленный строительным мусором.

Девочка получила тяжелые травмы, она госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. 14-летний школьник отправился со знакомыми к заброшенному объекту, который они решили изучить. Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали.

Ранее в Хабаровске школьница гуляла с отцом в заброшенном здании и упала с высоты на бетон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами