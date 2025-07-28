В Ярославле школьница упала в котлован, гуляя по заброшке

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней на территории заброшенного здания, девочка упала в котлован со строительным мусором. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 25 июля. Подростки гуляли по заброшенному зданию на улице Сосновая. 12-летняя школьница шла по парапету на первом этаже, оступилась и упала в котлован, заваленный строительным мусором.

Девочка получила тяжелые травмы, она госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. 14-летний школьник отправился со знакомыми к заброшенному объекту, который они решили изучить. Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали.

Ранее в Хабаровске школьница гуляла с отцом в заброшенном здании и упала с высоты на бетон.