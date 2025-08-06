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В Абхазию прибыла первая «Комета» из России

В порт Сухума впервые за 32 года прибыла «Комета» из Сочи
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Bestalex/Wikimedia Commons

В Сухумский морской порт впервые за 32 года прибыло первое судно «Комета» из Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Судно на подводных крыльях в порту ждали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а также жители Сухума. Представитель Абхазского морского пароходства напомнил, что до войны с Грузией сообщение между городами было регулярным.

«Для приема «Кометы» проекта М-120 Абхазское морское пароходство дооснастило причал Сухумского морского порта: установлено леерное ограждение на выходе с причала для повышения комфорта и безопасности пассажиров, а также установлены дополнительные отбойные устройства», — сказал представитель пароходства.

О планах запустить морское сообщение между Сочи и Сухумом в июле сообщала директор филиала Росморпорта в столице Абхазии Анна Фоменко. По ее словам, тестовый рейс выполнит судно «Комета 120М». Расстояние между Сочи и Сухумом составляет около 150 км.

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