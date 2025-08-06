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На Кубе запустили телепрограмму по изучению русского языка

На кубинском телеканале ICRT запустили программу по изучению русского языка
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Telegram-канал «CasaRusaCuba»

На кубинском телеканале ICRT начался показ образовательной программы по изучению русского языка, разработанной совместно с Институтом Пушкина и Гаванским университетом. Об этом сообщил Русский дом в Гаване (представительство Россотрудничества) 6 августа.

Программа включает 18 выпусков, которые будут выходить по вторникам и четвергам в прайм-тайм. Ведущими стали преподаватели Института Пушкина. Параллельно разрабатываются онлайн-материалы для самостоятельного изучения языка.

«Проект реализован при поддержке Минобрнауки России к 65-летию восстановления дипотношений между нашими странами», — уточнили в Русском доме.

В апреле текущего года стало известно, что на базе Педагогического университета имени Энрике Хосе Вароны в Гаване начнет работу Центр открытого образования для изучения русского языка. Соответствующее соглашение было подписано между фондом «Моя история» и вузом на прошедшем в Гаване международном форуме «Учу великому».

Ранее Россотрудничество устроило экскурсию для 43 кубинцев в автомузей в Подмосковье.

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