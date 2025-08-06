На Кубе запустили телепрограмму по изучению русского языка

На кубинском телеканале ICRT запустили программу по изучению русского языка

На кубинском телеканале ICRT начался показ образовательной программы по изучению русского языка, разработанной совместно с Институтом Пушкина и Гаванским университетом. Об этом сообщил Русский дом в Гаване (представительство Россотрудничества) 6 августа.

Программа включает 18 выпусков, которые будут выходить по вторникам и четвергам в прайм-тайм. Ведущими стали преподаватели Института Пушкина. Параллельно разрабатываются онлайн-материалы для самостоятельного изучения языка.

«Проект реализован при поддержке Минобрнауки России к 65-летию восстановления дипотношений между нашими странами», — уточнили в Русском доме.

В апреле текущего года стало известно, что на базе Педагогического университета имени Энрике Хосе Вароны в Гаване начнет работу Центр открытого образования для изучения русского языка. Соответствующее соглашение было подписано между фондом «Моя история» и вузом на прошедшем в Гаване международном форуме «Учу великому».

Ранее Россотрудничество устроило экскурсию для 43 кубинцев в автомузей в Подмосковье.