Проникнуться русской историей: кубинцы посетили автомобильный музей в рамках проекта «Путь домой»

Крупнейший в Европе музей исторической техники — музей техники Вадима Задорожного — принял 43 посетителей-кубинцев. Экскурсия состоялась благодаря Россотрудничеству. Что увидели дети и взрослые, как автомобили помогли проникнуться советской и российской историей — в материале «Газеты.Ru».

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Для большинства участников это было первое знакомство с российской историей в живом формате.

«От имени Росотрудничества и от себя лично рад приветствовать участников экскурсии в Музее техники Вадима Задорожного. Мы с большой радостью встречаем семьи, прибывшие к нам из Кубы. Отдельно отмечаем, что мероприятие стало возможным благодаря нашим партнерам, команде проекта «Путь домой», вносящим особый вклад в продвижение переселенческого потенциала России. Надеюсь, что сегодняшнее событие поможет вам больше узнать о нашей стране и ее истории и культуре, почувствовать себя частью большого и сплоченного многонационального сообщества, ощутить теплую и дружескую атмосферу», — отметил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.

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Он добавил, что задачей Росотрудничества всегда было укрепление дружбы и взаимопонимания между народами путем культурного и образовательного обмена.

«Поэтому сегодня мы рады продолжать знакомство с Россией в стенах Музея техники Вадима Задорожного. Этот музей — не просто собрание ретроавтомобилей, самолетов, мотоциклов и военной техники. Это живая история, в которой переплетаются инженерные гении, культурное наследие и дух времени. Эта современная культурная площадка, открытая для общения, обмена опытом и знакомства представителей разных стран и традиций. Для нас важно, чтобы подобные встречи помогали создавать атмосферу дружбы и взаимного уважения, поддерживали вас на пути адаптации и становления в новом обществе. Пусть этот день станет началом новых открытий, теплых знакомств и крепких связей. Желаю всем интересного и увлекательного путешествия по музею. Благодарю за доверие, оказанное нашей стране», — рассказал Чайка.

Экскурсия проводилась по проекту «Путь Домой», который посвящен помощи переселенцам в Россию. Его участники занимаются также поддержкой и всячески принимают участие в судьбе переселенцев. А в России с ее огромным культурным наследием, конечно, обойти стороной музеи невозможно. Проект помогает новым жителям страны адаптироваться — шаг за шагом встраиваться в жизнь, находить друзей, понимать культуру и чувствовать себя уверенно в новом окружении.

В Россию с любовью

Музей техники Вадима Задорожного – это крупнейший в Европе музей исторической техники.

Крытая часть экспозиции занимает три этажа, где представлены редкие коллекции советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, летательных аппаратов и исторического стрелкового оружия.

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На открытой площадке площадью более 3,5 га разместились образцы отечественной и иностранной бронетехники, артиллерии, сельскохозяйственных машин 30–80-х годов XX века, а также обширное собрание боевых самолетов и вертолетов. Всего в музее более 1000 экспонатов, и коллекция продолжает пополняться.

Посетители смогли увидеть коллекцию советских автомобилей, включая элитные модели ЗИС, ЗИЛ и «Чайка», которые принадлежали высшим руководителям СССР и России. Также в экспозиции представлены классические европейские и американские ретрокары (от Alfa Romeo до BMW), бронированный ЗИС-115 Иосифа Сталина, ЗИС-110Б Лаврентия Берии, ЗИЛы Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Гостям показали мотоциклы и мотороллеры, тяжелую боевую технику, а также огромную коллекцию игрушечных машинок и поездов. Особый интерес вызвала знаменитая «Моргуновка» — та самая, что прославилась благодаря троице Труса, Балбеса и Бывалого из советских кинокомедий. Взрослые рассматривали экспонаты с не меньшим увлечением, чем дети.

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Адриана Бальмана переехала с Кубы около года назад. Она отметила, что для кубинцев важна дружба с российским народом. Кроме того, по ее мнению, особенно ценно то, что граждане обеих стран проникаются культурой и бытом друг друга.

«На Кубе до сих пор ездят автомобили, марки которых мы встретили в музее, ездят и такие мотоциклы, даже игрушки до сих пор используются на Кубе, и это что-то замечательное, когда ты можешь собственными глазами увидеть это в музее», — рассказала она.

Мелисса Гарсия уже достаточно неплохо знакома с русской культурой и языком. Из своих 12 лет она восемь живет в России, прекрасно знает испанский и русский.

«Мне все очень понравилось в музее. Тут очень интересно, очень хорошо. Мне очень-очень понравилось. Тут очень много интересных экспонатов. В этом музее интересно изучать историю через автомобили. Мне особенно запомнилась маленькая машина, как ее назвали, машина-шарик», — отметила школьница.