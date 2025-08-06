На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Эфиопии приговорили к смертной казни торговцев людьми

В Эфиопии торговцам людьми вынесли смертный приговор
close
Depositphotos

В Эфиопии пять человек приговорили к смертной казни за торговлю людьми. Это первый в стране случай назначения такого наказания по этой статье, пишет информационный портал Africanews.

Группировку осудили из-за операций по «восточному маршруту», — пути, которым идут мигранты из Африканского Рога через Красное море и Йемен в страны Персидского залива в поисках работы.

Приговор вынесли в связи с инцидентом, в котором затонула лодка, на которой были 154 человека. Пассажирами были в основном мигранты из Эфиопии. Судно потерпело крушение в Аденском заливе, причиной стала непогода.

Утонули как минимум 68 человек, и еще десятки числятся пропавшими без вести. Как пишет портал, трагедия иллюстрирует смертельную опасность, которой подвергаются мигранты, попадая к торговцам людьми. Власти страны назвали этот приговор поворотным моментом в борьбе с торговлей людьми.

В июле сообщалось, что жителя Приморья держали в рабстве на одном из золотодобывающих участков в Зейском районе Амурской области. Как установили следователи, двое местных жителей, 67 и 36 лет, с апреля по май этого года заставляли 47-летнего мужчину из Приморского края выполнять неоговоренную и сверхнормативную работу на золотодобывающем участке недр «Ясный».

Ранее житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами