В Эфиопии приговорили к смертной казни торговцев людьми

В Эфиопии пять человек приговорили к смертной казни за торговлю людьми. Это первый в стране случай назначения такого наказания по этой статье, пишет информационный портал Africanews.

Группировку осудили из-за операций по «восточному маршруту», — пути, которым идут мигранты из Африканского Рога через Красное море и Йемен в страны Персидского залива в поисках работы.

Приговор вынесли в связи с инцидентом, в котором затонула лодка, на которой были 154 человека. Пассажирами были в основном мигранты из Эфиопии. Судно потерпело крушение в Аденском заливе, причиной стала непогода.

Утонули как минимум 68 человек, и еще десятки числятся пропавшими без вести. Как пишет портал, трагедия иллюстрирует смертельную опасность, которой подвергаются мигранты, попадая к торговцам людьми. Власти страны назвали этот приговор поворотным моментом в борьбе с торговлей людьми.

В июле сообщалось, что жителя Приморья держали в рабстве на одном из золотодобывающих участков в Зейском районе Амурской области. Как установили следователи, двое местных жителей, 67 и 36 лет, с апреля по май этого года заставляли 47-летнего мужчину из Приморского края выполнять неоговоренную и сверхнормативную работу на золотодобывающем участке недр «Ясный».

Ранее житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке.