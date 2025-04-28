Житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке

В Чувашии мужчину будут судить за содержание двух человек в рабских условиях

В Чувашии будут судить местного жителя, который держал двух мужчин в рабских условиях. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.

Первым пленником 44-летнего жителя Ядринского округа стал бездомный, с которым он познакомился в Марий Эл. Мужчина привез жертву в село Чиганары, поселил его в сарае и заставил бесплатно выполнять тяжелую работу, обеспечивая только минимальным питанием. За отказ работать избивал и угрожал насилием.

Позже подобным образом обвиняемый завлек в рабство еще одного мужчину, пообещав ему работу на стройке. Оба пострадавших пытались сбежать, но их возвращали силой. У одного из них обвиняемый забрал паспорт и оформил на него фиктивную фирму. В мае прошлого года жертвы все же смогли сбежать и обратились за помощью.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом за использование рабского труда, истязание, совершенное в отношении двух лиц, и незаконное использование документов с целью внесения сведений о подставном лице.

Ранее банда из Новокузнецка годами держала людей в рабстве.