Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке

В Чувашии мужчину будут судить за содержание двух человек в рабских условиях
close
Shutterstock

В Чувашии будут судить местного жителя, который держал двух мужчин в рабских условиях. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.

Первым пленником 44-летнего жителя Ядринского округа стал бездомный, с которым он познакомился в Марий Эл. Мужчина привез жертву в село Чиганары, поселил его в сарае и заставил бесплатно выполнять тяжелую работу, обеспечивая только минимальным питанием. За отказ работать избивал и угрожал насилием.

Позже подобным образом обвиняемый завлек в рабство еще одного мужчину, пообещав ему работу на стройке. Оба пострадавших пытались сбежать, но их возвращали силой. У одного из них обвиняемый забрал паспорт и оформил на него фиктивную фирму. В мае прошлого года жертвы все же смогли сбежать и обратились за помощью.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом за использование рабского труда, истязание, совершенное в отношении двух лиц, и незаконное использование документов с целью внесения сведений о подставном лице.

Ранее банда из Новокузнецка годами держала людей в рабстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами