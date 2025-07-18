Мужчину держали в рабстве на золотодобывающем участке в Амурской области

В Амурской области задержали двух мужчин, державших человека в рабстве

Жителя Приморья держали в рабстве на одном из золотодобывающих участков в Зейском районе Амурской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установили следователи, двое местных жителей, 67 и 36 лет, с апреля по май этого года заставляли 47-летнего мужчину из Приморского края выполнять неоговоренную и сверхнормативную работу на золотодобывающем участке недр «Ясный».

Отказаться от выполнения работ мужчина не мог по независящим от него причинам. Известно, что к нему применялось насилие, а документы потерпевшего находились у его «хозяев».

Уголовное дело по статье 127.2 УК РФ было возбуждено после прокурорской проверки. Обвиняемых в использовании рабского труда задержали сотрудниками УФСБ по Амурской области. Суд отправил сообщников под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке.