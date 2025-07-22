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В Забайкалье арестовали двух подростков, обвиняемых в поджоге леса у Атамановки

Суд арестовал двух подростков, обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Читинский районный суд арестовал двух подростков, обвиняемых в поджоге леса у Атамановки в Забайкалье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.

«Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении суда.

Несовершеннолетним может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие оценило ущерб лесному фонду региона в более чем 322 млн рублей.

Пожар в районе Атамановки удалось локализовать на площади 7 тысяч гектаров. Он горел больше недели.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на северо-западе европейской части России в выходные и начале следующей недели ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптик объяснил высокую пожарную опасность теплой погодой и южными ветрами, которые приносят сухую воздушную массу и не дают выпасть осадкам.

Особенно уязвимы хвойные леса и кустарники на севере европейской части России, где пожары возникают чаще из-за природных факторов.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения обломков сбитых дронов вспыхнули поля.

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