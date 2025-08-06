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В Москве «Пятерочку» закрыли на три месяца из-за крыс

SHOT: в Москве «Пятерочку» закрыли на 90 дней из-за антисанитарии и крыс
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Пресс-служба «Пятерочка»

Специалисты пришли с проверкой в московскую «Пятерочку» и обнаружили в супермаркете грызунов и следы их жизнедеятельности. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Проверка прошла в магазине по улице Трофимова, 1/17. В ходе рейда обнаружены товары, упаковки которых прогрызены крысами.

Сотрудники супермаркета пытались бороться с грызунами, но безуспешно — они насыпали вблизи пищевых продуктов отраву, которая могла навредить, прежде всего, людям.

По словам покупателей, «Пятерочка» не отличалась чистотой — в магазине неприятно пахло и нередко бегали крысы.

Супермаркет привлекли к административной ответственности и закрыли на 90 дней.

В марте жители многоквартирного дома в Новой Москве пожаловались на шум по ночам, неприятный запах и грызунов из-за ближайшего магазина «Дикси». По словам москвича, проживающего по адресу Мосрентген, 35, недавно через вентиляцию в квартиру пробралась крыса. По его словам, магазин кишит грызунами.

Ранее в рязанском «Дикси» покупатели обнаружили тараканов.

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