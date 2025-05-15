В рязанском «Дикси» покупатели обнаружили тараканов

Жители Рязани нашли тараканов в местном магазине «Дикси». Об этом написал Telegram-канал «Рязань».

Насекомых обнаружили в торговой точке по адресу: улица Трудовая, дом №1, корпус 1. Покупатели сообщили о нарушении в региональный Роспотребнадзор.

В начале 2025 года Роспотребнадзор выявил массовые нарушения в магазинах сети «Светофор». В Москве и других регионах были обнаружены тараканы, мухи, пищевые моли. В результате в столице временно закрыли не менее 10 магазинов, а по всей стране — десятки точек.

В марте 2025 года в магазине на улице Древлянка, 18 в Петрозаводске очевидцы сняли на видео таракана, ползающего по бутылке с сиропом. Также сообщалось о крысах, замеченных у холодильников с сырами и колбасами. В феврале 2025 года в одном из супермаркетов Владивостока был замечен таракан, ползающий по кофейному аппарату. Видео с «усатым бариста» вызвало волну возмущения в соцсетях. Наконец, в 2025 году в одном из томских магазинов тараканы были замечены прямо в торговом зале. Видео с насекомыми быстро распространилось в социальных сетях, вызвав обеспокоенность у местных жителей.

Ранее стало известно, что правительство рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за антисанитарию.