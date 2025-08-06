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В Госдуме захотели приструнить агрессивных продавцов, навязывающих услуги

«Новые люди» предложили запретить агрессивное навязывание услуг в туризме
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором призвали его запретить агрессивное навязывание услуг в туристических местах. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

По словам авторов инициативы, среди россиян растет число жалоб на агрессивное навязывание услуг в популярных туристических местах. В ряде регионов РФ уже действуют локальные ограничения, однако проблема, по мнению парламентариев, требует системного федерального решения.

Депутаты уверены, что эти меры помогут снизить количество конфликтов, а также повысить качество туризма в России и укрепить положительный имидж РФ как комфортной и безопасной страны для отдыха.

До этого были названы самые популярные направления у россиян внутри страны этим летом. Первое место в списке занял Крым, где число бронирований увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Также в тройку лидеров вошли Кавказ, где туристов привлекают экологический туризм, горная природа и теплые источники, и Алтайский край. Среди других востребованных направлений — Балтика, Кисловодск, Пятигорск, Камчатка и др.

Ранее сообщалось, что в Турции «оживился» шопинг-туризм на фоне обесценивания лиры.

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