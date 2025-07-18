Названы самые популярные туристические направления на лето у россиян

Самым популярным внутренним направлением летом 2025 года у россиян стал Крым. Об этом Pravda.Ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

По ее словам, в этом году число бронирований там увеличилось на 40% в сравнении с прошлым. Кроме того, в тройку лидеров вошли Кавказ, где туристов привлекают экологический туризм, горная природа и теплые источники, и Алтайский край. Среди других востребованных направлений — Балтика, Кисловодск, Пятигорск, Камчатка, Сахалин, Дальний Восток, а также Москва и Санкт-Петербург.

Среди заграничного туризма спросом пользуются страны Азии.

«Это Китай, это Вьетнам, это Арабские Эмираты, если это Восток», — уточнила Лобач.

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев до этого посоветовал российским туристам посетить города Кимры и Кашин в Тверской области. Он отметил, что русская земля богата святынями и святыми, но есть только одна «дважды Святая» – благоверная княгиня-инокиня Анна Кашинская.

Ранее в Госдуме допустили введение налога на туризм за границей.