В Москве прошли похороны князя Трубецкого

Князя Александра Трубецкого похоронили в усыпальнице Голицыных в Москве

В Москве состоялись похороны князя Александра Трубецкого, который упокоился в усыпальнице Голицыных в церкви Архангела Михаила в Донском монастыре. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с Трубецким прошло в соборе Донской иконы Божией Матери. Церемонию посетили депутат Госдумы Вячеслав Никонов, политолог Наталья Нарочницкая, представители Дома русского зарубежья, а также участники Объединения памяти императорской гвардии, которое при жизни возглавлял усопший.

Князь Трубецкой, прямой потомок известных династий Трубецких и Голицыных, умер 30 июля в возрасте 78 лет. Он занимался сохранением исторического наследия и культурной памяти России.

За неделю до смерти Трубецкого госпитализировали в Москве и поместили в реанимацию. У него выявили осложнения на фоне перенесенной пневмонии.

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