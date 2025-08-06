Экс-министра транспорта Самарской области освободили в зале суда

Октябрьский районный суд Самары освободил из-под стражи бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, обвиняемого по делу о превышении должностных полномочий, после оглашения приговора. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде. До вступления приговора в законную силу из-под стражи освободить», — сказала судья.

Суд признал экс-министра виновным по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Ему назначили штраф в размере 480 тысяч рублей и лишили на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. При этом, поскольку Пивкин до назначения наказания находился в СИЗО, суд освободил его от штрафа.

Пивкина арестовали в июне 2024 года. Его дело проходило по статье о превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Сам экс-министр транспорта свою вину не признает.

По данным следствия, в 2023 году чиновник угрозами вынудил чувашскую компанию «Дорисс» привлечь другую компанию — «Амонд» — в качестве субподрядчика к ремонту дорог, несмотря на то, что тендер на работы выиграли первые. Договор с субподрядчиком был заключен на сумму более 841 миллиона рублей.

Ранее в Самаре арестовали «членов команды» экс-губернатора Самарской области.