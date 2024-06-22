Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре арестовали врио министра транспорта региона

Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Пивкина до 20 августа

close
100%
Правительство Самарской области

Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения временно исполняющему обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего в зале суда.

По информации агентства, мужчину арестовали на два месяца.

«Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 августа включительно», — сказал судья в ходе заседания.

21 июня сотрудники правоохранительных органов задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В материале издания «Новости Самары» уточнялось, что после этого в доме Пивкина прошли обыски.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Однако информация о том, в чем конкретно подозревают Пивкина, к текущему моменту не поступала.

22 июня Тверской районный суд Москвы отправил бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в РФ арестовали генерального директора и руководителя аппарата WorldSkills Russia по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами