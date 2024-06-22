В Самаре арестовали врио министра транспорта региона

Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения временно исполняющему обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего в зале суда.

По информации агентства, мужчину арестовали на два месяца.

«Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 августа включительно», — сказал судья в ходе заседания.

21 июня сотрудники правоохранительных органов задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В материале издания «Новости Самары» уточнялось, что после этого в доме Пивкина прошли обыски.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Однако информация о том, в чем конкретно подозревают Пивкина, к текущему моменту не поступала.

22 июня Тверской районный суд Москвы отправил бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в РФ арестовали генерального директора и руководителя аппарата WorldSkills Russia по делу о мошенничестве.