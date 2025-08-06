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В Крыму проведут проверки из-за невыдачи кассовых чеков

Наздрачев: курортный бизнес в Крыму ждут проверки налоговиков
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Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Крымские налоговики анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон полуострова на фоне большого количества жалоб на нарушения, в том числе невыдачу кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Крыму со ссылкой на своего главу Романа Наздрачева.

«В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства утверждают, что наибольшее количество жалоб на нарушения поступает с курортов и зон пляжного отдыха, а также из пунктов проката, общепита и торговли. Деятельность организации будет направлена на повышение уровня финансовой дисциплины.

В налоговой отметили, что проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что средний уровень загрузки работающих средств размещения на курортах Крыма превысил 74%. По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь. Он добавил, что в августе средний уровень бронирования составил 66%, на сентябрь — 53% и продолжает расти.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.

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