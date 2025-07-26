Константинов оценил загрузку курортов Крыма

Средний уровень загрузки работающих средств размещения на курортах Крыма превысил 74%. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%», — заявил он.

По словам Константинова, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь. Он добавил, что в августе средний уровень бронирования составил 66%, на сентябрь — 53% и продолжает расти.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач заявила, что самым популярным внутренним направлением летом 2025 года у россиян стал Крым.

По ее словам, в этом году число бронирований там увеличилось на 40% в сравнении с прошлым. Кроме того, в тройку лидеров вошли Кавказ, где туристов привлекают экологический туризм, горная природа и теплые источники, и Алтайский край.

19 июня Константинов заявил, что Крым в 2025 году готов принять 7 млн туристов. Он уточнил, что крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.