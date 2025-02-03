Пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой

В Санкт-Петербурге пациент избил врача одной из городских больниц. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля в больнице №26. По информации издания, пациент и врач общались за ночь дважды и второй раз закончился для врача обращением за помощью к коллегам. Медик выписал пациента домой, но тот через некоторое время вернулся с металлической лопатой для снега и несколько раз ударил врача. По словам потерпевшего, агрессор в момент нападения был пьян.

Врачу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой кисти.

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