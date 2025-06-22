В Петербурге пьяные мужчины напали на бригаду врачей скорой помощи

В Санкт-Петербурге пьяные мужчины напали на бригаду скорой помощи, один из медиков получил удары по голове. Об этом сообщили в СУ СКР по городу.

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу, 21 июня в Выборгском районе. Мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на медиков, приехавших для оказания необходимой помощи.

Однако в результате медицинское вмешательство потребовалось сотруднику скорой, которому нападавшие нанесли удары по голове.

По факту нападения на сотрудника скорой помощи возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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