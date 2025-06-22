На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пьяные мужчины напали на бригаду врачей скорой помощи

Пьяные мужчины избили врача скорой помощи в Петербурге
close
«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге пьяные мужчины напали на бригаду скорой помощи, один из медиков получил удары по голове. Об этом сообщили в СУ СКР по городу.

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу, 21 июня в Выборгском районе. Мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на медиков, приехавших для оказания необходимой помощи.

Однако в результате медицинское вмешательство потребовалось сотруднику скорой, которому нападавшие нанесли удары по голове.

По факту нападения на сотрудника скорой помощи возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами