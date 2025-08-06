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В Абхазию из России отправилась первая «Комета»

Минтранс: тестовый рейс судна «Комета» отправился из Сочи в Сухум
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Первый тестовый рейс пассажирского судна «Комета» отправился из Сочи в Сухум. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта России.

«Тестовый рейс в Абхазию выполняет пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Время в пути составит 2,5 часа, вместимость — 120 пассажиров», — говорится в сообщении.

О планах запустить морское сообщение между Сочи и Сухумом в июле сообщала директор филиала Росморпорта в столице Абхазии Анна Фоменко. По ее словам, тестовый рейс выполнит судно «Комета 120М». Расстояние между Сочи и Сухумом составляет около 150 км.

В июне в международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинбы прилетел первый широкофюзеляжный самолет из Москвы. На его борту находились 350 человек. Пассажиров этого рейса встретили министр энергетики Абхазии Батал Мушба, и. о. замминистра энергетики Давид Габелия, начальник управления транспорта министерства энергетики Астамур Бганба.

Ранее Путин назвал сферы сотрудничества России и Абхазии.

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