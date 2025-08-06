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В Грузии осудили журналистку за пощечину полицейскому

Суд в Батуми дал Амаглобели два года за пощечину полицейскому на акции протеста
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Кадр из трансляции

Батумский городской суд приговорил основательницу изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину полицейскому на акции протеста, которая прошла в январе 2025 года. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Судья Нино Намашвили переквалифицировала обвинение с «нападения на полицейского» на «сопротивление представителю власти». Срок заключения будет отсчитываться с 12 января — дня ареста Амаглобели.

После объявления приговора в Батуми прошло шествие в поддержку журналистки. Участники акции выразили несогласие с решением суда.

В марте премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил МИД Германии в грубом вмешательстве в правосудие Грузии после поступившего из Берлина требования отпустить Амаглобели. Кобахидзе назвал неприемлемым грубое вмешательство ФРГ в независимость грузинского правосудия. Он отметил, что Берлин всегда был известен особым уважением к верховенству закона и принципам правового государства, поэтому сейчас «мы не узнаем Германию».

Ранее президент Грузии рассказал о попытках втянуть страну в войну с Россией.

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