Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузия обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела республики

Кобахидзе обвинил МИД Германии в грубом вмешательстве в правосудие Грузии
close
РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил МИД Германии в грубом вмешательстве в правосудие Грузии после поступившего из Берлина требования отпустить задержанную активистку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раньше они грубо и прямо вмешивались в наши выборы, это были немецкие политики, это был посол ЕС и так далее. Сейчас они прямо и грубо вмешиваются в независимость правосудия, и это абсолютно неприемлемо, тем более, что Германия всегда была известна особым уважением к верховенству закона и принципам правового государства. Мы не узнаем Германию», — заявил Кобахидзе.

Речь идет об основательнице крупных изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели, которая была арестована за нападение на полицейского в ходе митинга в Батуми.

При этом бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом поддержать новые выборы в ее стране.

14 декабря прошлого года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Главу государства впервые выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. При этом Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

Ранее президент Грузии рассказал о попытках втянуть страну в войну с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами