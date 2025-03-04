Грузия обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела республики

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил МИД Германии в грубом вмешательстве в правосудие Грузии после поступившего из Берлина требования отпустить задержанную активистку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раньше они грубо и прямо вмешивались в наши выборы, это были немецкие политики, это был посол ЕС и так далее. Сейчас они прямо и грубо вмешиваются в независимость правосудия, и это абсолютно неприемлемо, тем более, что Германия всегда была известна особым уважением к верховенству закона и принципам правового государства. Мы не узнаем Германию», — заявил Кобахидзе.

Речь идет об основательнице крупных изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели, которая была арестована за нападение на полицейского в ходе митинга в Батуми.

При этом бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом поддержать новые выборы в ее стране.

14 декабря прошлого года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Главу государства впервые выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. При этом Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

Ранее президент Грузии рассказал о попытках втянуть страну в войну с Россией.