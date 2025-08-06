«Это не мы»: в Минпросвещения прокомментировали показ образцов школьной формы

Стандарты нового ГОСТа школьной формы касаются только качества и стиля. Продемонстрированные комплекты — это лишь варианты. Об этом заявили в Минпросвещения изданию «Подъем».

«Форму предоставляли не мы, это форма Роскачества. Это был вариант формы. Нам было важно подчеркнуть, что конкретно этот вариант соответствует ГОСТу. А визуальную составляющую образовательная организация выбирает сама. Это пример, он просто ярко иллюстрирует требования», — сказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что ГОСТ лишь задает требования, но это не означает, что в каждой школе все будут ходить единым строем в одном и том же.

6 августа в ведомстве представили образец школьной формы по ГОСТу. В Минпросвещения рассказали, что главная особенность новой формы — отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенность ткани. На фото, которые появились в сети, можно увидеть школьную одежду для мальчиков и девочек. Это костюмы с юбкой или брюками, а также пиджаком. К комплекту для мальчиков идет рубашка с галстуком, к форме девочек добавлено белоснежное жабо.

Ранее в Минпросвещения рассказали, будет ли в Россия единая школьная форма.