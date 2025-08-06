На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это не мы»: в Минпросвещения прокомментировали показ образцов школьной формы

В Минпросвещения заявили о вариативности внешнего вида школьной формы
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стандарты нового ГОСТа школьной формы касаются только качества и стиля. Продемонстрированные комплекты — это лишь варианты. Об этом заявили в Минпросвещения изданию «Подъем».

«Форму предоставляли не мы, это форма Роскачества. Это был вариант формы. Нам было важно подчеркнуть, что конкретно этот вариант соответствует ГОСТу. А визуальную составляющую образовательная организация выбирает сама. Это пример, он просто ярко иллюстрирует требования», — сказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что ГОСТ лишь задает требования, но это не означает, что в каждой школе все будут ходить единым строем в одном и том же.

6 августа в ведомстве представили образец школьной формы по ГОСТу. В Минпросвещения рассказали, что главная особенность новой формы — отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенность ткани. На фото, которые появились в сети, можно увидеть школьную одежду для мальчиков и девочек. Это костюмы с юбкой или брюками, а также пиджаком. К комплекту для мальчиков идет рубашка с галстуком, к форме девочек добавлено белоснежное жабо.

Ранее в Минпросвещения рассказали, будет ли в Россия единая школьная форма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами