На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции раскрыли схему хищения $29 млн с карт туристов

Anadolu: владелец турецкого отеля «слил» данные банковских карт 268 туристов
close
Shutterstock

В Турции полиция задержала преступную группу, которая похищала деньги с банковских карт иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Расследование началось после того, как в прокуратуру курорта Кушадасы поступили жалобы от туристов. Они утверждали, что с их счетов начали исчезать деньги уже после возвращения домой. По информации следствия, с одинаковыми жалобами обратились 268 иностранцев.

Выяснилось, что в «сливе» данных банковских карт заподозрили владельца одного из отелей в Кушадасы. Он, как установили правоохранители, передавал данные карт постояльцев другим отелям и компаниям по аренде автомобилей. Впоследствии с карт списывали крупные суммы якобы за проживание и аренду.

Часть участников группировки получала данные за границей. Деньги, полученные незаконным путем, использовались для покупки недвижимости и других активов. Подозреваемых отслеживали в течение четырех месяцев, и 31 мая в пяти провинциях — Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул. Всего были задержаны 20 человек.

В итоге, по данным журналистов, ущерб превысил 1,1 млрд турецких лир — около $29 млн по текущему курсу.

Ранее россиян предупредили о росте туристического мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами