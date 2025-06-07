В Турции раскрыли схему хищения $29 млн с карт туристов

В Турции полиция задержала преступную группу, которая похищала деньги с банковских карт иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Расследование началось после того, как в прокуратуру курорта Кушадасы поступили жалобы от туристов. Они утверждали, что с их счетов начали исчезать деньги уже после возвращения домой. По информации следствия, с одинаковыми жалобами обратились 268 иностранцев.

Выяснилось, что в «сливе» данных банковских карт заподозрили владельца одного из отелей в Кушадасы. Он, как установили правоохранители, передавал данные карт постояльцев другим отелям и компаниям по аренде автомобилей. Впоследствии с карт списывали крупные суммы якобы за проживание и аренду.

Часть участников группировки получала данные за границей. Деньги, полученные незаконным путем, использовались для покупки недвижимости и других активов. Подозреваемых отслеживали в течение четырех месяцев, и 31 мая в пяти провинциях — Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул. Всего были задержаны 20 человек.

В итоге, по данным журналистов, ущерб превысил 1,1 млрд турецких лир — около $29 млн по текущему курсу.

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