ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 46%

По результатам заседания, состоявшегося 19 июня, Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 46%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, Центробанк оставил ставку овернайт по кредитам на уровне 49%, а ставку овернайт по депозитам – на отметке 44,5%.

В заявлении регулятора подчеркивается, что в дальнейшем решения ЦБ Турции будут направлены на создание денежно-кредитных и финансовых условий, необходимых для снижения базовой инфляции и достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

На предыдущем заседании в апреле Центробанк Турции неожиданно повысил ставку с 42,5% до 46%. Это решение было принято на фоне падения турецкой лиры до исторического минимума и задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, считавшегося потенциальным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах. В марте на международном рынке Форекс курс доллара к лире вырос на 12% и впервые превысил отметку 41 лира за доллар. Для сдерживания спроса на иностранную валюту и поддержки курса лиры регулятор проводил валютные интервенции.

Ранее в Турции годовая инфляция замедлилась до 35,4%.