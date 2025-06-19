На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 46%

Турецкий Центробанк оставил без изменений ключевую ставку в 46%
close
Lefteris Pitarakis/AP

По результатам заседания, состоявшегося 19 июня, Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 46%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, Центробанк оставил ставку овернайт по кредитам на уровне 49%, а ставку овернайт по депозитам – на отметке 44,5%.

В заявлении регулятора подчеркивается, что в дальнейшем решения ЦБ Турции будут направлены на создание денежно-кредитных и финансовых условий, необходимых для снижения базовой инфляции и достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

На предыдущем заседании в апреле Центробанк Турции неожиданно повысил ставку с 42,5% до 46%. Это решение было принято на фоне падения турецкой лиры до исторического минимума и задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, считавшегося потенциальным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах. В марте на международном рынке Форекс курс доллара к лире вырос на 12% и впервые превысил отметку 41 лира за доллар. Для сдерживания спроса на иностранную валюту и поддержки курса лиры регулятор проводил валютные интервенции.

Ранее в Турции годовая инфляция замедлилась до 35,4%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами