«Инопланетяне за углом»: в России объяснили происхождение летящего к Земле НЛО

На сегодняшний день нет доказательств тому, что к Земле действительно приближается НЛО – это обычный межзвёздный объект естественного происхождения. Об этом заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Так эксперт в беседе с НСН прокомментировал сообщение учёного из Гарварда Ави Лёба о том, что к Земле летит межзвёздный объект 3I/ATLAS, который может оказаться инопланетным кораблём и нести зонд или даже оружие. Исследователи отмечают аномально большие размеры тела для межзвёздного объекта – предположительно, его ширина составляет более 19 км. Однако, по мнению Ионина, к реальности это отношения не имеет.

«Во всех странах существуют люди, которые верят и ищут НЛО. Это целая секта, если можно так сказать. Пока реальных доказательств нет», — заявил он.

По мнению специалиста, эта информация выглядит смешно, хотя на самом деле её озвучивает ее явно фанат, которому просто поверило большое количество людей. Речь идёт об обычном небесном объекте, который пока рано серьёзно обсуждать.

Причём подобные сообщения, по словам учёного, распространялись уже не раз, однако никогда не подтверждались. Так, в качестве примера он привёл недавний астероид странной формы, о котором также писали, что объекты естественного происхождения такой формы иметь не могут. В итоге эти данные оказались блефом, а самое простое объяснение – самым верным, подчеркнул он.

«Мне тоже очень бы хотелось найти инопланетян, но это не значит, что их надо искать за каждым углом», — заключил Ионин.

Отметим, что Ави Лёб предсказал сближение объекта 3I/ATLAS с Солнечной системой в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Обнаружили объект впервые в районе орбиты Юпитера. После этого Абрам Лёб выпустил статью, в которой высказал гипотезу о его искусственном происхождении, якобы он может оказаться инопланетным зондом. Другие учёные отбрасывают такую возможность.

Ранее российский физик опроверг слухи о летящем к Земле «инопланетном корабле».