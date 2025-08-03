Российский физик опроверг слухи о летящем к Земле «инопланетном корабле»

Физик Язев: комета 3I/ATLAS не является инопланетым кораблем и не угрожает Земле

Комета 3I/ATLAS, недавно обнаруженная астрономами, не имеет отношения к инопланетным кораблям или космическому оружию, несмотря на появившиеся в СМИ домыслы. Об этом заявил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

По словам эксперта, небесное тело пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии в несколько десятков миллионов километров.

«Комета летит мимо, в Землю она точно не попадет», — сказал он.

Язев подчеркнул, что речь идет именно о комете, а не о каком-либо искусственном объекте.

«Это действительно комета, а не шпионский звездолет или корабль-истребитель с оружием», — добавил он.

Сегодня ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил об отсутствии оснований полагать, что обнаруженная межзвездная комета 3I/ATLAS является кораблем пришельцев. Ученый добавил, что в движении объекта нет никаких предпосылок для того, чтобы делать выводы, что их нельзя объяснить законами орбитальной механики.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который направляется ко внутренним планетам Солнечной системы, был обнаружен в начале июля 2025 года в районе орбиты Юпитера. В июле известный израильско-американский астроном Абрам Леб выпустил статью, в которой высказал гипотезу о его искусственном происхождении, якобы он может оказаться инопланетным зондом. Другие ученые отбрасывают такую возможность.

Ранее в Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса.