Астроном Сурдин объяснил, почему 3I/ATLAS не является инопланетным межзвездным зондом

Летящий через Солнечную систему «межзвездный зонд» 3I/ATLAS в действительности является межзвездной кометой. Об этом «Газете.Ru» рассказал астроном Владимир Сурдин.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, направляющийся ко внутренним планетам Солнечной системы, был обнаружен в начале июля 2025 года в районе орбиты Юпитера. Несколько дней назад известный астроном Абрам Лёб выпустил статью, в которой высказал гипотезу о его искусственном происхождении, якобы он может оказаться инопланетным зондом. Но другие ученые отбрасывают такую возможность.

«Это не соответствует действительности. 3I/ATLAS — это обычная комета, пусть и межзвездная. Более того, даже если она начнет существенно менять траекторию, это не будет доказательством искусственного происхождения», — объяснил Сурдин.

Лёб значительную часть своей статьи посвящает маневрам, которые может совершить 3I/ATLAS, и предлагает с особым вниманием следить за негравитационным ускорением этого объекта. Если оно окажется сильным, это якобы будет добавлять очков гипотезе о зонде.

«На любую комету вблизи Солнца действуют значительные негравитационные силы. Когда комета нагревается, из нее начинают выделяться в каком-то направлении газы, что в итоге работает как мощный реактивный двигатель. Более того, из-за этого эффекта траекторию комет всегда трудно точно предсказать. Поэтому никакие «маневры» 3I/ATLAS не будут доказывать, что это инопланетный зонд, — если только они не будут небывало резкими и интенсивными», — рассказал российский астроном.

Так же Сурдин напомнил, что это не первый раз, когда Лём высказывает смелые гипотезы об искусственном происхождении межзвездных объектов, и потому к его заявлениям на этот счет следует относиться с большой осторожностью.

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