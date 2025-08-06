Катание на самокате закончилось для российского подростка трагедией

В Бугульме 16-летний юноша не выжил, въехав на самокате в металлическую опору

В Бугульме катание двух подростков на электросамокате закончилось для одного из них трагедией. Юноши врезались в металлическую опору, один из них поплатился жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

Инцидент произошел 4 августа на улице Ярослава Гашека. На опубликованных ведомством кадрах видно, как два юноши на одном самокате на полной скорости въезжают в металлическую конструкцию, расположенную в пешеходной зоне. 16-летний пострадавший получил тяжелые травмы. Юношу госпитализировали в местную больницу, но спасти не смогли.

«Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролирует Бугульминская городская прокуратура», — отметили в надзорном органе.

Там обратились к родителям несовершеннолетних с просьбой обеспечить безопасность детей, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности: приобрести для них средства пассивной защиты, а также рассказать им о правилах дорожного движения.

Ранее в Екатеринбурге 18-летний юноша разбился на самокате, влетев в бордюр на 30 км/ч.