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18-летний уралец разбился на самокате, врезавшись в бордюр на высокой скорости

В Екатеринбурге 18-летний юноша разбился на самокате, влетев в бордюр на 30 км/ч
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Министерство здравоохранения Свердловской области

В Екатеринбурге врачи спасли 18-летнего молодого человека, который получил тяжелую травму, катаясь на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Как уточнили медики, юноша передвигался на транспортном средстве без защиты со скоростью 30 км/ч. В какой-то момент он отвлекся и въехал в бордюр.

«Перелетев через руль, водитель упал, сильно ударившись головой. Скорая доставила пострадавшего в СОКБ №1. Медики диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму, которая привела к образованию стремительно растущей внутричерепной гематомы», — рассказали в ведомстве.

Врачи приняли решение об экстренной операции. Ситуация осложнялась хронической почечной недостаточностью пациента. Молодой человек два года находится на гемодиализе. Специалисты отметили, что у таких пациентов повышенная кровоточивость тканей.

Тем не менее нейрохирургам удалось провести операцию, не вызвав дополнительных осложнений. Через две недели после нее юноша уже отправился домой.

Ранее стало известно, что в Благовещенске ввели полный запрет на использование электросамокатов.

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