В Приморье девочку, сбитую гидроциклом, вертолетом доставили в реанимацию

Девочку, пострадавшую в результате наезда гидроцикла в Приморье, санитарной авиацией доставили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, после получения травм во время катания на сапборде, девочку эвакуировали вертолетом. К ее лечению подключатся ведущие врачи — реаниматологи, нейрохирурги и травматологи. Также запланированы телемедицинские консультации со специалистами ведущих российских клиник.

Второй пострадавший подросток также получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел в акватории Японского моря в районе села Рисовая Падь Хасанского округа. По данным полиции, водителя гидроцикла, который наехал на подростков, задержали. Им оказался 30-летний житель Хабаровска, приехавший на отдых в Приморье с семьей.

Как сообщили в ОМВД по Хасанскому району, мужчина сначала скрылся с места происшествия, но после того как сотрудники правоохранительных органов установили его личность и местонахождение, он сам пришел в отделение полиции. Позже его передали сотрудникам Приморского следственного управления на транспорте для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее стало известно, что глава СК Бастрыкин проконтролирует дело о наезде гидроцикла на детей в Приморье.