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Бастрыкин проконтролирует дело о наезде гидроцикла на детей в Приморье

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании происшествия с гидроциклом в Приморье
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Главе Следственного Комитета России (СК) Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с гидроциклом в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Инцидент произошел ранее в акватории Японского моря на территории Хасанского района. Неизвестный мужчина на гидроцикле наехал на двух несовершеннолетних девочек, которые катались на сапе. В результате подростки получили травмы, они были госпитализированы.

В СК сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Кроме того, транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности мореплавания. Надзорное ведомство даст оценку законности деятельности по сдаче в аренду гидроциклов и обеспечения безопасности маломерного флота.

12 июля в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай. В результате происшествия травмы получил водитель гидроцикла — его госпитализировали. Пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.

Ранее турист из Австрии сбил на гидроцикле россиянина в Таиланде.

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