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Диетолог предупредил, чем опасно потребление более одной ложки соли

Диетолог Серегин: в день лучше потреблять не более одной ложки соли
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Превышение суточной нормы потребления соли в одну чайную ложку грозит появлением отеков и нарушением водного баланса. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог, нутрициолог и фитнес-тренер Сергей Серегин.

По его словам, она может задерживать воду в тканях, из-за чего возникают отеки и нарушается водный обмен. Эксперт отметил, что тем, кто не может полностью отказаться от нее, важно сократить ее употребление.

«Если уж есть, то не больше чайной ложки в сутки, и то желательно морскую, чтобы это была йодированная соль», — добавил Серегин.

Диетолог также посоветовал использовать крупную соль, а не мелкую.

Диетолог Серхио Торрес до этого рассказал, что перец, куркума, базилик и орегано улучшают вкус пищи без риска повышения давления. Врач напомнил, что при избыточном потреблении соли нарушается жидкостный баланс. Дело в том, что этот продукт задерживает жидкость в организме и увеличивает объем циркулирующей крови. Это, в свою очередь, увеличивает давление на стенки кровеносных сосудов. По словам врача, людям с гипертонией и любителям соленой пищи также стоит предпринять дополнительные меры защиты.

Ранее россиянам объяснили, чем чреват резкий отказ от соли и сахара.

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