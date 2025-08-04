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Врач рассказал, какими приправами гипертоники могут заменить соль

Vanitatis: гипертоники могут заменить соль четырьмя приправами
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Перец, куркума, базилик и орегано улучшают вкус пищи без риска повышения давления. Об этом диетолог Серхио Торрес рассказал в разговоре с изданием Vanitatis.

Врач напомнил, что при избыточном потреблении соли нарушается жидкостный баланс. Дело в том, что этот продукт задерживает жидкость в организме и увеличивает объем циркулирующей крови. Это, в свою очередь, увеличивает давление на стенки кровеносных сосудов.

«Куркума, перец, базилик и орегано придадут блюдам не только вкус, но также аромат и цвет», — заявил доктор Торрес.

По словам врача, людям с гипертонией и любителям соленой пищи также стоит предпринять дополнительные меры защиты. Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы врач посоветовал дополнить рацион овощами, фруктами, бобовыми и продуктами с высоким содержанием омега-3. К последним относятся рыба, орехи и оливковое масло.

Также эксперт напомнил о необходимости пить больше воды — именно здоровый питьевой режим помогает предотвратить задержку жидкости и поддерживать нормальное давление.

Ранее сердечникам раскрыли секрет защиты сердца от стрессовой нагрузки.

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