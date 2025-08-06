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Названы сроки внедрения «Госуслуг» в мессенджер Max

Депутат Горелкин: интеграция Max и «Госуслуг» завершится через несколько недель
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Пресс-служба Госдумы

Национальный мессенджер Max запустит интеграцию с порталом «Госуслуги» в ближайшие недели. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram.

По словам депутата, закрытое тестирование функции началось два месяца назад после получения всех ведомственных разрешений. Разработчики подтвердили, что интеграция соответствует требованиям безопасности госсистем.

««Госуслуги» появятся в Max уже через несколько недель. К настоящему моменту интеграция почти завершена и отвечает всем стандартам безопасности», — написал Горелкин.

В июне сенатор РФ Ольга Епифанова заявила, что мессенджер Max могут интегрировать с «Госуслугами» в октябре-ноябре 2025 года.

Сообщалось, что Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — начали работу над внедрением на платформе МАХ антифрод-технологий, направленных на обеспечение защиты пользователей от телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что в России на все новые смартфоны будут предустанавливать мессенджер Max.

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