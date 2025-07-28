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В мессенджер MAX добавят защиту от телефонных аферистов

Сбер внедрит в мессенджер MAX свои антифрод-технологии
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Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — начали работу над внедрением на платформе МАХ антифрод-технологий, направленных на обеспечение защиты пользователей от телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Сбер предоставит команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления потенциально опасных транзакций и звонков. Сейчас партнеры уже начали реализацию пилотного проекта, по его результатам будет принято решение о более тесном сотрудничестве, в том числе — интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.

Как сообщается, сотрудничество Сбера и команды MAX позволит обеспечить надежную защиту пользователей мессенджера от аферистов. Также в его рамках планируется провести тест новых онлайн-инструментов для выявления мошенничества на ранних стадиях, что поможет усовершенствовать защиту жителей России в целом.

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