Косметолог рассказала о влиянии стресса на состояние кожи

Стресс может негативно повлиять на состояние кожи, поскольку постоянное напряжение ведет к непроизвольному сокращению мышц и грозит нарушением кровообращения и питания кожи. Об этом RuNews24.ru рассказала косметолог-эстетист, мастер массажа лица и остеопрактик Светлана Толмачева.

«Важно помнить, что кожа лица — это отражение нашего внутреннего состояния. Усталость и перенапряжение буквально считываются окружающими», — отметила эксперт.

По ее словам, для снятия зажимов и улучшения цвета лица можно использовать мягкие остеопатические техники. Они окажут положительное воздействие на зоны, отвечающие за дыхание, шейный отдел и черепные швы, запустят процессы регенерации.

Так, например, можно делать самомассаж ушных раковин, стоп, височной области и зоны под затылком. Его можно дополнить принятием ванны с солью и любимой музыкой, чтобы дополнительно улучшить психологическое состояние. Однако такие методы не рекомендуется применять в период острых воспалений, инфекционных заболеваний, повышенной температуры, онкологии и некоторых неврологических состояний, заключила Толмачева.

Ученые из Германии до этого установили, что сыворотка крови молодых людей оказывает омолаживающий эффект на кожу, но только при участии клеток костного мозга.

Ранее врач назвала привычки, которые серьезно вредят коже лица.