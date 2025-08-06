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Сыворотка крови молодых людей помогла замедлить старение кожи

Aging: сыворотка крови с клетками костного мозга может омолаживать кожу
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Depositphotos

Ученые из Германии установили, что сыворотка крови молодых людей оказывает омолаживающий эффект на кожу, но только при участии клеток костного мозга. Результаты лабораторного исследования опубликованы в журнале Aging.

В эксперименте использовалась микрофизиологическая система — модель, объединяющая кожу и костный мозг в единую циркулирующую среду. В нее вводили сыворотку крови от доноров в возрасте до 30 лет и старше 60 лет. Сыворотка молодых участников снижала биологический возраст кожи и усиливала деление клеток, но только в том случае, если в системе присутствовали клетки костного мозга.

Костный мозг — это «жидкий» орган, осуществляющий гемопоэз, или кроветворение, — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих.

Как показало исследование, именно он «откликается» на сыворотку, вырабатывая сигнальные белки, которые запускают регенерацию кожи. Всего исследователи выявили 55 таких белков и выделили семь ключевых. Они стимулировали деление клеток кожи, активизировали синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, улучшали работу митохондрий и ослабляли признаки старения.

Авторы подчеркивают: это первое исследование, в котором омолаживающий эффект молодой человеческой крови был подтвержден (in vitro) на реальных тканях кожи человека. Теперь задача ученых — выделить конкретные белки, вырабатываемые в ответ на терапию, и протестировать их по отдельности.

Ранее были созданы клетки, способные омолодить 61 тип тканей.

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