Сыворотка крови молодых людей помогла замедлить старение кожи

Ученые из Германии установили, что сыворотка крови молодых людей оказывает омолаживающий эффект на кожу, но только при участии клеток костного мозга. Результаты лабораторного исследования опубликованы в журнале Aging.

В эксперименте использовалась микрофизиологическая система — модель, объединяющая кожу и костный мозг в единую циркулирующую среду. В нее вводили сыворотку крови от доноров в возрасте до 30 лет и старше 60 лет. Сыворотка молодых участников снижала биологический возраст кожи и усиливала деление клеток, но только в том случае, если в системе присутствовали клетки костного мозга.

Костный мозг — это «жидкий» орган, осуществляющий гемопоэз, или кроветворение, — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих.

Как показало исследование, именно он «откликается» на сыворотку, вырабатывая сигнальные белки, которые запускают регенерацию кожи. Всего исследователи выявили 55 таких белков и выделили семь ключевых. Они стимулировали деление клеток кожи, активизировали синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, улучшали работу митохондрий и ослабляли признаки старения.

Авторы подчеркивают: это первое исследование, в котором омолаживающий эффект молодой человеческой крови был подтвержден (in vitro) на реальных тканях кожи человека. Теперь задача ученых — выделить конкретные белки, вырабатываемые в ответ на терапию, и протестировать их по отдельности.

Ранее были созданы клетки, способные омолодить 61 тип тканей.