Врач назвала привычки, которые серьезно вредят коже лица

Привычка умываться более двух-трех раз в день с использованием агрессивных средств может навредить коже, потому что это нарушает ее защитный барьер. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова.

По ее словам, из-за этого кожа становится сухой, тусклой, а также острее реагирует на внешние факторы. Кроме того, к негативным факторам она отнесла купание в горячей воде, поскольку она разрушает защитный барьер и сушит кожу, а также также выдавливание прыщей и частые прикосновения к лицу.

«Выдавливание прыщей опасно развитием воспаления, появлением рубцов и пигментации. <...> Что касается частых прикосновений, в течение дня мы касаемся руками разных поверхностей. На коже остаются бактерии, которые переносим на лицо, создавая риск воспаления. Следите за своими действиями. Старайтесь как можно реже касаться лица и регулярно мойте руки с мылом», — отметила Алифанова.

Врач также посоветовала защищать кожу от солнца и не спать на одном боку, потому что так на коже лица формируются заломы. Стоит также ограничить потребление сладкого, потому что сахар приводит к сухости, появлению морщин и акне.

Врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова до этого рассказала «Газете.Ru», что кондиционер вредит коже лица, вызывая обезвоживание и шелушение.

Ранее врач предупредила об опасности сухих шампуней для кожи головы.