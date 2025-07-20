В Роспотребнадзоре оценили риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Роспотребнадзор взял на контроль данные о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае

Роспотребнадзор держит на контроле данные о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в России случаев болезни не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на пунктах пропуска на границе организована система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Помимо этого, специалисты проводят постоянный энтомологический мониторинг, изучается видовой состав комаров, а также проводится оценка их инфицированности.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в РФ завозные случаи лихорадки чикунгунья не зафиксированы. При этом в наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном, переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Симптомами болезни являются сильное повышение температуры, головные боли, боли в мышцах и суставах.

В большинстве случаев болезнь не представляет серьезной опасности, однако главной группой риска являются пожилые люди с ослабленным иммунитетом.

До этого кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев заявил, что жара напрямую влияет на рост и распространение инфекционных заболеваний. По его словам, возрастает риск пищевых отравлений, кишечных инфекций и вирусов, передающихся через загрязненные поверхности и водоемы.

Ранее была названа неочевидная опасность дачных насекомых.