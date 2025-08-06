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Москвичи заманили подростка в машину и угрозами требовали деньги за освобождение

В Подмосковье троих мужчин обвинили в похищении подростка
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dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

Жителей Подмосковья обвинили в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Лыткарино. По версии следствия, трое мужчин под выдуманным предлогом заставили подростка сесть в их автомобиль. После этого они стали угрожать пассажиру и требовать деньги за освобождение.

«Опасаясь за свою жизнь, подросток передал денежные средства в размере 12 тыс. рублей, после чего был отпущен злоумышленниками», – сообщается в публикации.

После этого молодой человек обратился в полицию, спустя непродолжительное время личности подозреваемых установили и задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи уже провели обыски по местам жительства мужчин и другие необходимые мероприятия.

В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

До этого в Индии женщина похитила подростка после экзаменов и вышла за него замуж. Родственники юноши заметили, что он не вернулся домой, и обратились в полицию. Выяснилось, что он длительное время переписывался с женщиной, которая в последствии и забрала его.

Ранее в Свердловской области завершилось расследование в отношении мужчины, который похитил немую девочку из машины родителей.

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