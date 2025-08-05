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Разведенная медработница похитила школьника после экзаменов и принудила жениться

В Индии женщину арестовали за похищение мальчика ради женитьбы
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Pixabay

Жительница Индии стала фигуранткой уголовного дела после пропажи несовершеннолетнего. Об этом сообщает Telangana Today.

О действиях женщины стало известно после пропажи мальчика. Родители обратились в полицию и заявили, что их сын отправился на экзамен в школу, но домой так и не вернулся.

Сотрудники правоохранительных органов стали изучать его переписки в мессенджерах и данные о звонках. Так они выяснили, что школьник часто общался с некой женщиной из муниципалитета Каллур.

Полицейские нашли ее родственников и допросили, после чего разыскали ее в деревне Велесварам по фото из социальных сетей.

Выяснилось, что подозреваемая похитила мальчика и вышла за него замуж. При этом до этого она дважды была замужем, но разошлась с супругами. Также известно, что она работала в больнице.

Фигурантке разбирательств уже предъявили обвинение и отправили под стражу.

Ранее мужчина похитил трехлетнюю девочку в торговом центре.

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