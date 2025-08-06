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Россиянин, похитивший немую девочку из машины родителей, предстанет перед судом

В Екатеринбурге будут судить мужчину, похитившего немую девочку
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Свердловской области перед судом предстанет житель Екатеринбурга, который похитил из машины родителей немую девочку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, обвиняемый увидел на улице припаркованный автомобиль, в котором находилась 15-летняя школьница. Мужчина вытащил ребенка из автомобиля и повел в сторону автобусной остановки.

Злоумышленник привел девочку к себе домой, но его не пустила жена, мужчина бросил школьницу в подъезде. Утром девочка пришла в соседнюю аптеку и попросила о помощи.

В это время ребенка уже разыскивали родственники, отец сообщил, что оставил глухонемую дочь в машине буквально на 10 минут. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело о похищении, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Свердловской области родители отобрали трехлетнюю дочь у пьяного незнакомца, мужчина пытался увести ребенка из игровой комнаты. Полуголый пьяный мужчина схватил ребенка на руки и попытался уйти. По словам матери девочки, нетрезвый незнакомец перепутал ее дочь со своей.

Ранее мигрант пытался похитить ребенка в Уфе.

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