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Мужчина семь лет насиловал дочь и выдал ее замуж, когда она забеременела

В Индии отец семь лет насиловал дочь и выдал ее замуж, когда она забеременела
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В Индии 51-летний местный житель отправился в пожизненное заключение за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой мужчины стала его собственная дочь. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина проживал в городе Фирозабад в штате Уттар-Прадеш. Суд установил, что девочка подвергалась регулярным изнасилованиям, начиная с 12 лет. В 14 лет она забеременела и родила, после чего отец выдал ее замуж. Но преступления не остановились. Злоумышленник насиловал дочь в общей сложности на протяжении семи лет. Представитель стороны обвинения в беседе со СМИ отметил, что о действиях мужчины стало известно после того, как потерпевшая и ее мать набрались смелости и подали на родственника заявление в полицию в 2019 году.

Мужчина отрицал выдвинутые против него обвинения. Он утверждал, что ни разу не прикасался к дочери, а забеременела она в результате добрачной связи с будущим мужем. Однако суд собрал достаточное количество улик против обвиняемого. Также показания дали сразу несколько членов его семьи. В результате педофила приговорили к пожизненному заключению со штрафом в размере 71 тыс. рупий (около 65 тыс. рублей).

Ранее в Индии юноша избил отца, который попытался изнасиловать свою 75-летнюю тещу.

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