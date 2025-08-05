В Подмосковье тренер-педофил изнасиловал пять школьниц и получил срок 21 год

В Подмосковье суд вынес приговор педагогу, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

От действий тренера по каратэ из Егорьевска пострадали как минимум пять школьниц в возрасте от десяти до 13 лет. Над пострадавшими он надругался в одном из заброшенных зданий города. Девочки смогли описать подозреваемого, благодаря чему удалось установить его личность. Все школьницы опознали в задержанном насильника.

Суд приговорил фигуранта к 21 году лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Там он пройдет лечение у врача психиатра.

Помимо этого, в течение 20 лет он не сможет работать на должностях, деятельность на которых связана с детьми. Фигурант также выплатит 1,75 млн рублей семьям пострадавших.

До этого в Красноярске после повторного расследования арестовали обвиняемого в изнасиловании ребенка, которое произошло 25 лет назад. Фигурант изнасиловал девочку в подвале и проходил по делу подозреваемым, но его отпустили и закрыли дело. Спустя время следственные мероприятия возобновили и поймали его.

Ранее мужчина семь лет насиловал дочь и выдал ее замуж, когда она забеременела.