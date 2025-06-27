Психолог объяснила, зачем россияне притворяются счастливыми в соцсетях

Психолог Медведева: за маской счастья в соцсетях часто скрываются страх и травмы

Красивая улыбка, идеальные завтраки, отпуск без забот — в социальных сетях создается ощущение, что у всех все прекрасно. Но за этим фасадом часто скрываются внутренние конфликты и потребность в одобрении. Почему люди демонстрируют счастье, которого не чувствуют, и что с этим делать — «Газете.Ru» рассказала психолог, психотерапевт и преподаватель международного института психологии Smart Мария Медведева.

По словам эксперта, культ демонстрации счастья в соцсетях приобрел огромные масштабы. Люди охотно делятся яркими моментами, но практически не говорят о повседневной реальности и трудностях. Это создает искаженную картину жизни — и ложные ориентиры.

«Какой я классный» — вот посыл, который надеется получить социально ориентированный человек. Откуда берется это стремление? Психолог Медведева делит причины на внутренние и внешние.

Она перечислила внутренние причины.

Страх уязвимости — страшно показать свои настоящие чувства, особенно негативные. «Если узнают, что я чувствую, это можно будет использовать против меня».

Поиск одобрения, лайков и восхищенных комментариев — они создают иллюзию поддержки извне. Особенно это важно для людей, которые не считают свое мнение важным.

Избегание конфликтов и создание иллюзии прекрасной жизни и неуязвимости. Это похоже на камуфляж — маскировку правды от нападения врага. В этом случае человек чувствует себя слабым, а мир вокруг ощущает как враждебный и опасный.

Сравнение с другими и создание видимости счастья. Человек может имитировать идеальную жизнь, чтобы не отставать от других, быть не хуже, чем остальные.

Пережитая травма унижения. Демонстрация счастья в соцсетях может быть вызвана желанием опровергнуть ощущение ничтожности из прошлого.

А также внешние причины.

Копирование других, как дань моды на «успешный успех». Это — пагубная тенденция разделения общества на тех, кто добился успеха и всех остальных в серой массе.

Культ позитивного мышления. Человек отдает предпочтение «витать в облаках», а не нести ответственность за свою жизнь и реально смотреть на вещи.

Формирование имиджа, который якобы помогает достичь определенного статуса и признания в социуме. Это выражается в стремлении показать свои достижения, стиль жизни и все прочее, что по шаблону можно отнести к достижениям.

Социальное давление, которое сложно преодолеть, поскольку для этого потребуется устойчивая уверенность в себе. Многие люди с низкой самооценкой стремятся соответствовать ожиданиям общества, чтобы почувствовать себя одобренными, принятыми, а значит, любимыми.

«Это похоже на бесконечную попытку быть принятым, чтобы заслужить хоть немного любви. Но, к сожалению, это стремление так и не достигает цели: быть частью целого и получать любовь возможно лишь после того, как внутри появляется ощущение целостности и любви к самому себе», — резюмирует эксперт.

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