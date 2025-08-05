Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения

После мощного землетрясения на Камчатке южная часть полуострова сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Как уточнили специалисты, расчёты были выполнены на основе данных геодинамических наблюдений. Наибольшие косейсмические смещения зафиксированы именно на юге полуострова — они достигли почти двух метров. Геофизики отметили, что такие значения сопоставимы с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в японском регионе Тохоку.

При этом станции Петропавловского куста, включая сам Петропавловск-Камчатский, сместились в меньшей степени. Эта картина, по мнению ученых, соответствует предварительной модели сейсмической активности: наибольшие подвижки произошли на южном фланге эпицентра. Таким образом, наблюдается сильный макросейсмический эффект, зафиксированный в Северо-Курильске, и относительно слабый — в Петропавловске-Камчатском.

На Камчатке 30 июля произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение — магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались также на северных Курилах. В результате было объявлено предупреждение о цунами и введён режим ЧС в Северо-Курильском районе. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

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